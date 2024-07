Marcos Antonio Lazio, c’è anche il San Paolo: Fabiani SPERA in una cosa

Marcos Antonio Lazio, non c’è solo il Palmeiras sul centrocampista della Lazio: inserimento del San Paolo e Fabiani spera in una cosa

Marcos Antonio potrebbe lasciare la Lazio nelle prossime ore e, come riportato dal Corriere dello Sport, le offerte non mancano.

La società era in trattativa con il Palmeiras per la cessione, ma nelle ultime ore si è inserito anche il San Paolo, interessato al centrocampista. Una buona notizia per Fabiani, che spera che le due squadre si sfidino in un’asta a colpi di rilanci.