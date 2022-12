Marcos Antonio: «Abbiamo sbagliato troppo oggi ma siamo pronti per il campionato»

Marcos Antonio ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la sconfitta in amichevole contro l’Almeria. Le sue dichiarazioni

Marcos Antonio ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio dopo l’amichevole contro l’Almeria.

SCONFITTA – «Difficile giocare oggi, abbiamo sbagliato troppo ma con l’allenamento faremo meglio e ci faremo trovare pronti per il campionato».

CONDIZIONE FISICA – «Stiamo bene, ci stiamo allenando forte, oggi è stata una brutta partita ma fa parte del gioco. Andiamo avanti perché stiamo facendo una buona preparazione in vista della ripresa del campionato».

TIFOSI – «Buon Natale a tutti i laziali, ci stiamo allenando molto forte e bene per il rientro in campionato, andiamo avanti».

ATLETICO PARANENSE – «Due persone molto importanti per me che mi hanno fatto giocare in Brasile all’Atletico Paranense per la prima volta».