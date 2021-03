Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato in merito agli impegni delle italiane in Champions League. Le parole sulla Lazio

Ai microfoni di Tmw Radio ha parlato Marco Rossi, ct dell’Ungheria. Le sue parole sugli impegni delle italiane in Champions: pessimismo nei confronti della Lazio.

«L’Atalanta è la squadra più imprevedibile d’Europa, è capace di tutto: sulla carta è difficile, ma non bisogna in alcun modo essere pessimisti. Per la Lazio invece il discorso è complicato…».