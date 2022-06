Canigiani «Abbonamenti? Vi dico quanti ne sono stati sottoscritti finora»

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha fatto il punto sull’andamento della campagna abbonamenti: ecco il dato

Intervenuto a Lazio Style Radio, Marco Canigiani ha analizzato l’andamento della campagna abbonamenti e non solo:

«Dal 1 luglio scatta la partnership con Mizuno. Lunedì prossimo saranno presentate le prime due maglie, la terza come avviene sempre sarà mostrata ad Auronzo. Sarà una serata da passare insieme tra intrattenimento e presentazione delle maglie. La mia preferita? Sicuramente quella classica biancoceleste».

ABBONAMENTI – «Finora siamo a quota 5.000 tessere sottoscritte, speriamo che nelle prossime settimane il numero cresca ulteriormente. Ci sono ancora tanti posti in prelazione. Sono previsti degli interventi di Sport e Salute in alcune aree della Tribuna Tevere Top per questo alcuni posti sono bloccati. Siamo in attesa di novità in tal senso».

AURONZO – «Si prevede una buona presenza dei tifosi anche perché non ci sono restrizioni dovuto al covid. Sono previsti tutti gli eventi del ritiro come la presentazione della squadra, la notte biancoceleste e le amichevoli con lo stadio al massimo della capienza».