Marchetti, l’ex portiere della Lazio dopo l’esperienza seppur breve allo Spezia riparte da Malta e lo aspetta Zauri

Federico Marchetti non vuole fermarsi, e dopo la sua esperienza allo Spezia è pronto per una nuova sfida. Secondo quanto riporta TMW l’ex portiere della Lazio sta per firmare per l’Hamrun Spartans, e approda nel club di Zauri a parametro zero.