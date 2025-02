Marchetti: «Campionato sopra alle aspettative quello della Lazio. Ha smentito tutti con lavoro e umiltà»

Le parole di Federico Marchetti sull’andamento della Lazio in campionato e sul lavoro svolto da Baroni

Federico Marchetti non ha mai dimenticato i suoi anni trascorsi con la maglia della Lazio. Intervenuto ai microfoni di Radiosei il portiere ha parlato così:

PAROLE– «Seguo la Serie A, in primis la Lazio. Campionato sopra alle aspettative quello dei biancocelesti. Sapevo che il mister era molto preparato, chiaramente questa è una piazza importante e per lui è la prima volta in un club superiore rispetto agli altri che aveva allenato. C’erano quindi dubbi su di lui, ma ha dimostrato subito di essersi integrato alla grande e poi ha fatto parlare il campo. Ha smentito tutti con lavoro e umiltà, complimenti a lui, ha dimostrato di essere un tecnico che può stare in un grande club »