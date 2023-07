Marchetti: «La Lazio con questa cessione deve sostituire Milinkovic-Savic e completare la rosa». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato della situazione di Milinkovic e del mercato della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Vediamo se sarà giusta o meno la proposta, ma sembra proprio di sì. È un calcio che sta cambiando e sta vivendo questa bolla speculativa proveniente dal calcio arabo. Un calcio che vuole arrivare il più vicino possibile al calcio europeo, stanno cercando di trasformarlo in un calcio attrattivo. Al momento lo è dal punto di vista economico. Non sono incredibili solo i milioni di euro per le società, ciò che va fuori dalla grazia di dio è l’ingaggio e convince i giocatori a giocare in Arabia. Ci sono diversi nomi presi in considerazione dalla Lazio, Zielinski e Berardi sono trattative molto difficili per un discorso economico e anagrafico. Berardi è il più complicato, Zielinski piace e molto a Sarri. La Lazio con questa cessione deve sostituire Milinkovic-Savic e completare la rosa, è chiaro che la cessione di un giocatore come Milinkovic pesa sul mercato di una società come la Lazio e ora deve iniziare il mercato ».