Marchetti durissimo su Fabiani: «Non è la persona adatta. Mandas mi piace, ma Motta deve giocare!»

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su Claudio Lotito, Angelo Fabiani, Christos Mandas e non solo

L’ex portiere della Lazio Federico Marchetti è intervenuto ai microfoni di RadioSei per analizzare il momento vissuto dal club biancoceleste. Nel corso del suo intervento, l’ex estremo difensore ha affrontato diversi temi: dalla situazione dei portieri alla gestione societaria, passando per il lavoro svolto nella scorsa stagione e per il rapporto tra la squadra e il proprio ambiente.

Particolarmente forti le parole rivolte al direttore sportivo Angelo Fabiani, nei confronti del quale Marchetti ha espresso un giudizio molto critico. Le sue parole:

FABIANI E MANDAS – «Credo che la cessione di Provedel era già stata programmata anche per motivi di costi, Mandas è rientrato con l’ambizione di fare il titolare. Motta mi piace, ma credo non sia pronto per giocare titolare in una piazza come quella della Lazio. Tenerlo come secondo, credo, sia un po’ come ritardare la sua crescita. Dovrebbe avere la possibilità di giocare e sbagliare per crescere. Il greco a me piace, è reattivo e veloce, viene da un’annata in cui ha giocato poco, deve ritrovare certi meccanismi, ma è bravo. Se la Lazio ci crede, sarà determinante».

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RETROSCENA – «Per quello che lo scorso anno aveva in mano, Sarri ha fatto un lavoro eccezionale. E’ mancata la ciliegina sulla torta con la finale persa. Ero allo stadio, il rammarico è stato quello di non essere scesa in campo. Quello che vedo mancare è proprio il discorso di atmosfera. Lotito è impegnato politicamente, ha delegato una persona che non stimo (Fabiani, ndr). Lo scorso anno chiesi di andare a vedere degli allenamenti e mi ha rimbalzato. Chiesi il motivo ad un collaboratore di Sarri, pensando che fosse una scelta dell’allenatore. Mi ha assicurato che sarei stato il benvenuto. Mi è stato detto che c’era una lista, vuol dire che siamo messi male. Non devo chiedere favori a qualcuno, ma il grosso problema ad oggi è che lui non è la persona adatta».

AMBIENTE LAZIO – «Se vuoi recuperare un ambiente forte la linea deve cambiare, con queste persone i tifosi non vogliono andare avanti. Poi sarà la società a valutare come comportarsi. Secondo me, questo individuo non è proprio qualificato per guidare una società con questa storia e di questo calibro. Ci sono persone sbagliate, non solo lui ovviamente. Ma lui non è in grado di ricucire e rioarganizzare. Ha parlato di Tare, ma non è nella posizione di poterlo giudicare. Prima fammi vedere cosa sai fare e poi possiamo parlarne. Siamo andati indietro, spero che questa società ritrovi una vera normalità. Questa è normalità, ma non lo è. Poi ci si abitua, ma questa non è normalità».

LA LAZIO OGGI – «Gattuso? Deve ricostruire tanto, ma senza la gente è difficile. Io spero che qualcosa si sblocchi con uno shock da una parte o dall’altra. E’ un peccato vedere l’Olimpico in quello stato».