Lazio, Marchegiani: «Stipendi? Noi rinunciammo per la società»

L’ex portiere della Lazio parla del taglio degli stipendi, paragonando la situazione vissuta in biancoceleste con il crack Cirio

In questi giorni si sono aperti molti dibattiti riguardo la questione stipendi: è giusto tagliare gli ingaggi ai giocatori?

Luca Marchegiani ne ha parlato, paragonando la sua esperienza alla Lazio: «Lotito vorrebbe ricominciare subito gli allenamenti? Tanta gente penso non abbia la percezione chiara di cosa sta succedendo. Lotito avrà le sue ragioni, è chiaro che ci siano società più interessate a ricominciare di altre. Taglio stipendi? Bisogna capire che serve per evitare il fallimento di alcune società, un passo da parte dei calciatori va fatto. L’anno del crack della Cirio, noi alla Lazio abbiamo rinunciato agli stipendi che sono stati spalmati negli anni successivi, per permettere alla società di finire la stagione. I giocatori devono dimostrare apertura al dialogo».