Marchegiani: «É stata una partita molto combattuta, in un certo momento anche aspra. La Roma...»

Marchegiani, l’ex portiere rilascia alcune considerazioni sulla partita di ieri soffermandosi sui due centrocampisti delle aquile

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post match tra Lazio e Roma, Luca Marchegiani da ex biancoceleste ha rilasciato queste sue considerazioni sulla stracittadina

PAROLE – É stata una partita molto combattuta, in un certo momento anche aspra. La Roma, a parte quindici minuti ad inizio secondo tempo dopo il gol della Lazio, non è che abbia coinvolto gli attaccanti. Non aveva né la profondità, dove Dovbyk ultimamente si era reso protagonista di buone cose, né la possibilità di palleggiare. Hanno fatto una bellissima prestazione i centrocampisti, come sempre, perché Guendouzi e Rovella lo fanno sempre. Rovella è un big di questa squadra, poi anche lui oggi si è fatto trascinare dal nervosismo. Corrono tanto e, soprattutto tatticamente, sono sempre messi bene, non ti danno la possibilità di giocare sui piedi della punta. La Roma questa giocata stasera non è riuscita mai a farla