Marchegiani sicuro: «Scudetto? Ecco chi parte favorito». La Lazio...

Luca Marchegiani, ex portiere della Nazionale italiana e attuale opinionista non usa giri di parole, ecco chi parte favorito per lo scudetto in Serie A

In un’intervista rilasciata a Il Giorno, Luca Marchegiani, ex portiere della Nazionale italiana e attuale opinionista per Sky Sport, ha discusso a lungo sulla prossima corsa per lo scudetto, focalizzandosi in particolare sul duello tra Napoli e Inter e sulle prospettive della squadra guidata da Cristian Chivu. Il noto ex calciatore ha analizzato i punti di forza e le difficoltà delle due contendenti, evidenziando anche come la Lazio e il Milan possano essere pericolosi concorrenti per il titolo.

Alla domanda se il Napoli fosse la squadra favorita per la conquista dello scudetto, Marchegiani non ha avuto dubbi: «Penso di sì, per due motivi: perché non credo che lo scudetto sia stato un miracolo, come a volte viene raccontato, e perché ha preso rinforzi mirati per poter reggere su due fronti, anche se forse dei nuovi il solo De Bruyne sarà tra i titolari». In questo caso, l’ex portiere ha voluto sottolineare che il Napoli, nonostante le difficoltà dell’anno scorso, ha fatto acquisti strategici, come l’arrivo del famoso De Bruyne, che, sebbene non sarà probabilmente un titolare immediato, rappresenta comunque un rinforzo significativo per una squadra che punta a confermarsi ad alti livelli.

Passando alla situazione dell’Inter, Marchegiani ha parlato delle aspettative sulla squadra, mettendo in luce come la percezione della scorsa stagione sia stata influenzata da alcuni episodi che, secondo lui, hanno distorto il giudizio finale. «In realtà, come da tradizione, i nerazzurri sono bravi a fustigarsi da soli. Certo, il fatto di non aver vinto niente avendo a disposizione la squadra più forte con l’inerzia degli anni passati è un po’ una beffa, ma certi episodi, come la polemica di Lautaro dopo il Mondiale per Club, fanno sembrare la stagione più negativa di quanto non sia stata davvero». La Lazio prende appunti e si prepara: tra meno di due settimane anche i capitolini calcheranno nuovamete le impronte dei campi di SerieA, i biancocelesti saranno all’altezza?