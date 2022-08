Marcelo, nessuna offerta importante: sarà ritiro?

Marcelo, vista l’assenza di offerte importanti per lui, potrebbe pensare addirittura al ritiro dal calcio giocato

Marcelo, vista l’assenza di offerte importanti per lui, potrebbe pensare addirittura, all’età di 34 anni, al ritiro dal calcio giocato.

Il brasiliano, accostato anche alla Lazio, Secondo quanto rivelato da Marca, .soltanto squadre di MLS e in Qatar hanno provato a sondare il terreno per il terzino ex Real Madrid. Quest’ultimo però vorrebbe confrontarsi in campionati importanti. Appenderà davvero gli scarpini al chiodo? Non resta che attendere la sua decisione