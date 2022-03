Marani: «La Lazio ha fallito, nonostante i segnali incoraggianti»

Matteo Marani, negli studi di Sky Sport, ha commentato la disfatta della Lazio contro la Roma: le sue parole

«È stata la domenica della Roma che ha vinto il derby contro la Lazio alla grande. I segnali erano più incoraggianti per la Lazio, sembrava che avesse ritrovato il gioco, ma i giallorossi hanno avuto la meglio per l’approccio e per come sono entrati in campo. Un primo tempo impressionante, dall’altra parta la Lazio ha fallito l’appuntamento».