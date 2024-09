Manfredonia: «La Lazio di Baroni mi ENTUSIASMA molto ma per la Champions la vedo DURA»

Manfredonia, l’ex biancoceleste ha parlato della Lazio di Baroni soffermandosi in particolare sullo stile di gioco

Intervenuto ai microfoni di Tag24, Lionello Manfredonia ha fatto il punto sulla Lazio soffermandosi sullo stile di gioco di Baroni. Ecco cos ha detto

PAROLE – Io penso che l’avvio della Lazio sia stato abbastanza buono e a me piace tantissimo l’allenatore biancoceleste, Marco Baroni. È uno che ha fatto una gavetta importante, si è conquistato la fiducia dopo le ottime esperienze di Lecce e Verona e credo che meriti questa chance. I risultati di queste prime tre partite mi sembrano piuttosto buoni, poi è chiaro che non è semplice fare una previsione sul tipo di stagione a cui assisteremo. Non penso che la Lazio sia da primi quattro posti, ma credo che l’obiettivo sia comunque quello di entrare in Europa. Bisogna tener conto del fatto che parecchi giocatori forti sono andati via e ne sono arrivati altri, che avranno bisogno di tempo

A me sembra che anche allenatori molto più quotati rispetto a Baroni, in questo inizio di campionato, non abbiano fatto vedere nulla di scintillante.Bisogna andarci piano, perché sono convinto che sia stato scelto un tecnico molto bravo. Non si può far altro che portare pazienza e aspettare un po’ per trarre conclusioni

PEDRO – Pedro è stato inserito nella lista per chi ha esperienza ed è un giocatore ancora fisicamente integro. Parliamo di un campione, che nel corso della sua carriera ha vinto tutto. Evidentemente invece Castrovilli non è ancora al 100% della forma, anche se non sono a conoscenza del suo stato fisico. In ogni caso penso che la decisione presa dall’allenatore sia quella giusta, perché lui vede questi ragazzi durante tutta la settimana