Mandas rimarrà il portiere titolare della Lazio: fiducia confermata nonostante le voci su Di Gregorio

Dopo la cessione di Provedel, Mandas rimane il punto di riferimento tra i pali. Da Formello nessun cambio di rotta per il portiere della Lazio

La Lazio è pronta a ripartire da Christos Mandas per questa uova stagione di Serie A dei capitolini. Nonostante un precampionato non sempre brillante e qualche incertezza mostrata anche nella gara di Coppa Italia, il portiere greco continua a godere della fiducia del club e dello staff tecnico e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la permanenza del classe 2001 nella Capitale è stata confermata e, al momento, non sono previsti cambiamenti nelle gerarchie.

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Mandas resta il prescelto dopo Provedel

La cessione di Ivan Provedel ha aperto definitivamente lo spazio per Mandas, scelto come nuovo titolare della porta biancoceleste seppur il greco dovrà migliorare sotto alcuni aspetti del proprio gioco, soprattutto nella costruzione dal basso e nella gestione del pallone con i piedi, elementi sui quali sono emerse alcune difficoltà durante l’estate.

Nelle ultime ore era circolato anche il nome di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus accostato alla Lazio nell’ambito di alcuni contatti tra i due club. L’ipotesi aveva inevitabilmente alimentato dubbi sulla posizione di Mandas, ma da Formello il messaggio resta chiaro: non c’è al momento alcuna intenzione di cambiare il titolare.

Fiducia piena in vista del campionato

La società ha quindi deciso di proseguire sulla strada intrapresa, affidando a Mandas il compito di raccogliere definitivamente l’eredità di Provedel nonché il peso intero della rete dei capitolini.

Per il portiere greco inizia ora una stagione importante, nella quale sarà chiamato a trasformare la fiducia ricevuta in continuità di rendimento e maggiore sicurezza.