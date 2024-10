Mandas si unisce ai compagni: parole di gioia dopo Twente Lazio (FOTO)

Mandas sul proprio profilo Instagram ha esultato per il successo ottenuto dalla Lazio in Europa League contro il Twente

Anche Mandas si unisce ai festeggiamenti social dei compagni di squadra. La Lazio uscita con tre punti dal campo del Twente sale a 9 punti in classifica. Il portiere greco alla seconda presenza stagionale (2 in Europa League o 0 in Serie A), nelle quali ha subito appena 1 gol, all’Olimpico contro il Nizza.

Ha scritto questo messaggio: “Con questo spirito di squadra possiamo fare tutto! Continuiamo, +3. Clean sheet”