Sarri Lazio, il giornalista svela: «Il tecnico sta facendo anche un lavoro psicologico, di rapporto con i giocatori»

Sarri Lazio, il giornalista rivela: «Il tecnico sta facendo anche un lavoro psicologico, di rapporto con i giocatori». Le dichiarazioni

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il giornalista sportivo Giulio Cardone, firma autorevole del quotidiano La Repubblica, per fare il punto sulla situazione in casa Lazio. Cardone ha analizzato diversi temi di attualità biancoceleste, soffermandosi sui recenti controlli medici di Maurizio Sarri, sulle dichiarazioni dell’attaccante spagnolo Pedro e sul clima che si respira nel centro sportivo di Formello. Secondo Cardone, il clima è sereno ma non privo di tensioni: la società è consapevole delle sfide che l’attendono e sta lavorando con discrezione per affrontare al meglio la nuova stagione.

SARRI – «Ieri ci siamo un po’ preoccupati per i controlli ai quali è stato costretto Maurizio Sarri, gli esami poi lo hanno rassicurato. Gli è stata consigliata cautela per la seduta del pomeriggio, lui ha scelto di tornare subito in campo. Spavento archiviato, va bene così».

SU PEDRO – «Ha dichiarato l’obiettivo Champions? È sempre necessario distinguere le difficoltà e gli errori della società dal valore complessivo dell’intelaiatura dell’organico. Lo spagnolo ha fatto riferimento al potenziale, al materiale tecnico complessivo della squadra che, poi, ha sempre bisogno che tutto vada in una certa direzione in termini di motivazioni, mentalità, unione».

RITIRO – «La Lazio è chiamata a fare qualcosa di simile rispetto alla stagione del secondo posto. Deve, eventualmente, essere brava ad approfittare di passaggi a vuoto delle altre. In questi giorni Sarri sta lavorando molto a livello emotivo per creare un gruppo vero, di giocatori che sono chiamati a fare una piccola impresa. Sta facendo anche un lavoro psicologico, di rapporto con i giocatori, c’è qualche sorriso in più rispetto al passato. Le prime risposte che arrivano sulla totale motivazione del tecnico sono positive. Ed anche la scelta di ieri di tornare prontamente in campo dopo gli accertamenti è un segnale che mi ha colpito».