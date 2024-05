Mandas Lazio, sirene dalla Premier per il portiere: la società pensa al rinnovo, per blindare il numero 1 greco

Novità importanti per il portiere della Lazio, Christos Mandas, arrivato in estate come sostituto di Provedel, ma che negli ultimi due mesi, causa titolarità, è riuscito ad accendere su di lui tantissimi riflettori importanti, anche dalla Premier League.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un contatto nelle scorse settimane con il Manchester City di Guardiola, che potrebbe seriamente essere interessato al giocatore greco. Il club biancoceleste dovrà decidere cosa fare, probabilmente è pronto un rinnovo fino al 2029, Nel giro di qualche settimana potrebbe esserci un incontro con

il suo entourage (Diego Tavano e l’ex attaccante della Fiorentina, Zisis Vryzas) per definire gli aspetti dell’accordo.