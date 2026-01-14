Mandas Lazio, possibile addio e pista Hermansen? Quali sono le strategie del Club

Mandas Lazio, posto a rischio per l’estremo difensore greco? Fabiani vaglia le opzioni per rafforzare la porta ed il vice di Provedel

Il futuro di Christos Mandas alla Lazio potrebbe entrare presto in una fase decisiva. Il portiere greco, tornato a ricoprire il ruolo di riserva dopo la promozione a titolare indiscusso di Ivan Provedel, non è più considerato centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Una situazione che apre scenari di mercato interessanti, ma che il club biancoceleste intende gestire con grande cautela. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’eventuale cessione di Mandas sarà valutata solo a fronte dell’individuazione di un vice affidabile e pronto all’uso.

Mandas Lazio, da alternativa a possibile uscita

Dopo un periodo in cui aveva trovato maggiore continuità, Mandas è scivolato nuovamente nelle gerarchie con il ritorno stabile di Provedel tra i pali. Il portiere greco, classe 2001, resta sotto contratto con la Lazio fino a giugno 2029, un dettaglio che rafforza la posizione del club sul mercato. Non c’è fretta di venderlo e, soprattutto, non ci saranno sconti: per lasciarlo partire serviranno condizioni favorevoli sia dal punto di vista tecnico sia economico.

Sul piano personale, Mandas non nasconde il gradimento per un’eventuale reunion con Marco Baroni, tecnico che lo ha già allenato e che ora potrebbe offrirgli nuove prospettive a Torino. Tuttavia, ogni discorso resta subordinato alle scelte della società capitolina, intenzionata a non indebolire il reparto portieri.

Mandas Lazio, la necessità di un vice all’altezza

Il punto fermo della strategia biancoceleste, come riporta il Corriere dello Sport, è chiaro: prima di aprire alla cessione di Mandas, la Lazio deve individuare un profilo affidabile come secondo portiere. Sarri vuole certezze alle spalle di Provedel, soprattutto considerando una stagione che potrebbe presentare impegni ravvicinati e la necessità di rotazioni mirate.

In quest’ottica, la dirigenza sta sondando il mercato internazionale alla ricerca di un estremo difensore che garantisca esperienza, affidabilità e margini di crescita, senza alterare gli equilibri dello spogliatoio.

Mandas Lazio, prende quota l’opzione Hermansen

Tra i nomi valutati con attenzione emerge quello di Mads Hermansen, portiere danese classe 1999 in forza al West Ham. In Danimarca la sua candidatura viene rilanciata con insistenza per la porta biancoceleste, sottolineando come il giocatore sarebbe desideroso di lasciare Londra il prima possibile per ritrovare spazio e continuità.

Hermansen, 25 anni, è considerato un profilo moderno, abile tra i pali ma anche nel gioco con i piedi, caratteristica particolarmente apprezzata da Sarri. La sua eventuale disponibilità potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’uscita di Mandas, consentendo alla Lazio di completare un’operazione equilibrata tra entrate e uscite.

Al momento non ci sono trattative ufficiali, ma il quadro è in evoluzione. Il mercato dei portieri resta uno dei dossier più delicati in casa biancoceleste e le prossime settimane saranno decisive per capire se Mandas saluterà davvero Roma e se Hermansen potrà diventare il nuovo vice Provedel.

LEGGI ANCHE: Cancellieri Brentford, il club inglese non si arrende per il classe 2002! Le ultime