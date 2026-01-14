Cancellieri Brentford, il club inglese non si arrende per il classe 2002! Le ultime

Cancellieri Brentford, la società calcistica di Premier League insiste per il giocatore della Lazio. Ecco quanto filtra sull’affare

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte uscite e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del club biancoceleste. Il futuro del giovane attaccante potrebbe essere lontano dalla Serie A e sempre più vicino alla Premier League, dove l’interesse nei suoi confronti è concreto e in crescita.

Secondo quanto filtra, la Lazio ha ricevuto una prima offerta ufficiale da parte del Brentford, club inglese noto per la sua attenzione ai profili giovani e di prospettiva. Una proposta che ha aperto ufficialmente la trattativa, ma che al momento non ha ancora convinto la dirigenza capitolina.

Calciomercato Lazio, i dettagli dell’offerta del Brentford

Nel dettaglio, il Brentford ha messo sul tavolo 11 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 4 milioni di bonus, per un’operazione complessiva che può arrivare a 15 milioni di euro. Un’offerta ritenuta importante, ma non ancora sufficiente dalla Lazio, che continua a valutare Cancellieri almeno 18 milioni.

Il club biancoceleste, infatti, non sembra intenzionato a concedere sconti significativi, convinto del potenziale di crescita del giocatore e della possibilità di ottenere una cifra più alta, soprattutto dal mercato inglese.

Calciomercato Lazio, la posizione del club e il nodo valutazione

La posizione della Lazio resta quindi ferma: per lasciare partire Cancellieri servirà un rilancio concreto. Il classe 2002 viene considerato un patrimonio tecnico ed economico, e l’eventuale cessione dovrà avvenire alle condizioni fissate dalla società.

Come riportato da Orazio Accomando, però, la trattativa è tutt’altro che chiusa. Il Brentford sarebbe pronto a rilanciare nei prossimi giorni per avvicinarsi alle richieste biancocelesti e provare a chiudere l’operazione!

Calciomercato Lazio, possibile svolta nelle prossime ore

Il dialogo tra le parti è aperto e un nuovo contatto potrebbe arrivare a breve. Molto dipenderà dalla volontà del club inglese di aumentare l’offerta e dalla strategia finale della Lazio, chiamata a decidere se monetizzare subito o continuare a puntare sul talento di Matteo Cancellieri. Le prossime ore potrebbero essere decisive!

