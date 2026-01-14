Cancellieri Brentford, il club inglese non si arrende per il classe 2002! Le ultime

Calciomercato
Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte uscite e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del club biancoceleste. Il futuro del giovane attaccante potrebbe essere lontano dalla Serie A e sempre più vicino alla Premier League, dove l’interesse nei suoi confronti è concreto e in crescita.
Secondo quanto filtra, la Lazio ha ricevuto una prima offerta ufficiale da parte del Brentford, club inglese noto per la sua attenzione ai profili giovani e di prospettiva. Una proposta che ha aperto ufficialmente la trattativa, ma che al momento non ha ancora convinto la dirigenza capitolina.
Calciomercato Lazio, i dettagli dell’offerta del Brentford
Nel dettaglio, il Brentford ha messo sul tavolo 11 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 4 milioni di bonus, per un’operazione complessiva che può arrivare a 15 milioni di euro. Un’offerta ritenuta importante, ma non ancora sufficiente dalla Lazio, che continua a valutare Cancellieri almeno 18 milioni.
Il club biancoceleste, infatti, non sembra intenzionato a concedere sconti significativi, convinto del potenziale di crescita del giocatore e della possibilità di ottenere una cifra più alta, soprattutto dal mercato inglese.
Calciomercato Lazio, la posizione del club e il nodo valutazione
La posizione della Lazio resta quindi ferma: per lasciare partire Cancellieri servirà un rilancio concreto. Il classe 2002 viene considerato un patrimonio tecnico ed economico, e l’eventuale cessione dovrà avvenire alle condizioni fissate dalla società.
Come riportato da Orazio Accomando, però, la trattativa è tutt’altro che chiusa. Il Brentford sarebbe pronto a rilanciare nei prossimi giorni per avvicinarsi alle richieste biancocelesti e provare a chiudere l’operazione!
Calciomercato Lazio, possibile svolta nelle prossime ore
Il dialogo tra le parti è aperto e un nuovo contatto potrebbe arrivare a breve. Molto dipenderà dalla volontà del club inglese di aumentare l’offerta e dalla strategia finale della Lazio, chiamata a decidere se monetizzare subito o continuare a puntare sul talento di Matteo Cancellieri. Le prossime ore potrebbero essere decisive!
