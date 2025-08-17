Mandas Lazio, le parole del portiere sull’alternanza con Provedel: «Sarri non ci ha detto chi sarà il titolare»

Mandas Lazio, il portiere greco dei biancocelesti ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la propria alternanza con Provedel: le parole

Christos Mandas, portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei media presenti in zona mista dopo la vittoria per 2-0 in amichevole contro l’Atromitos. Il giocatore ha fatto il punto sulla preparazione estiva e sulla condizione della squadra in vista dell’inizio della Serie A, sottolineando la soddisfazione per il lavoro svolto: il gruppo ha mostrato progressi concreti, giocando con compattezza e dimostrando di essere pronto per affrontare il campionato.

In merito all’alternanza tra lui e Provedel, Mandas ha chiarito: «Quando io mi alleno forte lo fa anche lui e questo mi permette di migliorare il livello. Nello spogliatoio c’è un bel clima. Non importa chi gioca, ma che si faccia bene. La decisione sarà del mister Sarri, ancora non ci ha detto chi sarà il titolare. In amichevole ci siamo sempre alternati». L’estremo difensore ha evidenziato come la competizione interna rappresenti uno stimolo per crescere, migliorare e mantenere alta la concentrazione, senza creare tensioni nello spogliatoio.

Parlando della propria crescita personale, Mandas ha spiegato: «Sono migliorato nel gioco con i piedi, ci lavoro tanto. L’anno scorso con Baroni sono cresciuto tanto nella mentalità, nelle uscite, nello stare in porta, quest’anno nella tecnica con i piedi». Il portiere evidenzia così il percorso di sviluppo sia dal punto di vista tecnico sia mentale, con particolare attenzione alla gestione della porta e alla costruzione del gioco dal basso.

Infine, Mandas ha commentato l’episodio della rissa avvenuta durante la partita, sottolineando la necessità di migliorare il comportamento in campo: «Non sono belle cose. Il primo tempo è stato nervoso, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non van bene».

Queste dichiarazioni delineano un quadro chiaro della situazione in casa Lazio: l’allenatore Sarri mantiene la decisione sul numero uno tra i pali, mentre Mandas continua a lavorare per farsi trovare pronto, contribuendo al clima positivo nello spogliatoio e al consolidamento di una squadra competitiva per la nuova stagione.