 Mandas Lazio, le parole sull’alternanza con Provedel
Connect with us

Hanno Detto

Mandas Lazio, le parole del portiere sull’alternanza con Provedel: «Sarri non ci ha detto chi sarà il titolare»

Hanno Detto

Pellegrini Lazio, carica l’ambiente in vista della nuova stagione di Serie A: «Pronti a cominciare!»

Hanno Detto

Velasco sulla Lazio: «Quel ruolo non era adatto a me. Non potevo rifiutare quelle offerte»

Hanno Detto

Fabregas duro coi suoi: «Se giochiamo così non esiste possibilità di battere la Lazio»

Hanno Detto

Capello: «Blocco mercato Lazio? Vi spiego perché per Sarri non è uno svantaggio»

Hanno Detto

Mandas Lazio, le parole del portiere sull’alternanza con Provedel: «Sarri non ci ha detto chi sarà il titolare»

Lazio news 24

Published

25 minuti ago

on

By

Mandas
Mandas

Mandas Lazio, il portiere greco dei biancocelesti ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la propria alternanza con Provedel: le parole

Christos Mandas, portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei media presenti in zona mista dopo la vittoria per 2-0 in amichevole contro l’Atromitos. Il giocatore ha fatto il punto sulla preparazione estiva e sulla condizione della squadra in vista dell’inizio della Serie A, sottolineando la soddisfazione per il lavoro svolto: il gruppo ha mostrato progressi concreti, giocando con compattezza e dimostrando di essere pronto per affrontare il campionato.

In merito all’alternanza tra lui e Provedel, Mandas ha chiarito: «Quando io mi alleno forte lo fa anche lui e questo mi permette di migliorare il livello. Nello spogliatoio c’è un bel clima. Non importa chi gioca, ma che si faccia bene. La decisione sarà del mister Sarri, ancora non ci ha detto chi sarà il titolare. In amichevole ci siamo sempre alternati». L’estremo difensore ha evidenziato come la competizione interna rappresenti uno stimolo per crescere, migliorare e mantenere alta la concentrazione, senza creare tensioni nello spogliatoio.

Parlando della propria crescita personale, Mandas ha spiegato: «Sono migliorato nel gioco con i piedi, ci lavoro tanto. L’anno scorso con Baroni sono cresciuto tanto nella mentalità, nelle uscite, nello stare in porta, quest’anno nella tecnica con i piedi». Il portiere evidenzia così il percorso di sviluppo sia dal punto di vista tecnico sia mentale, con particolare attenzione alla gestione della porta e alla costruzione del gioco dal basso.

Infine, Mandas ha commentato l’episodio della rissa avvenuta durante la partita, sottolineando la necessità di migliorare il comportamento in campo: «Non sono belle cose. Il primo tempo è stato nervoso, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non van bene».

Queste dichiarazioni delineano un quadro chiaro della situazione in casa Lazio: l’allenatore Sarri mantiene la decisione sul numero uno tra i pali, mentre Mandas continua a lavorare per farsi trovare pronto, contribuendo al clima positivo nello spogliatoio e al consolidamento di una squadra competitiva per la nuova stagione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.