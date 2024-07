Mandas Lazio, il portiere greco è VICINISSIMO al rinnovo del contratto: TUTTI i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta Il Messaggero, Mandas sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con la Lazio. Il portiere greco, arrivato esattamente un anno fa, si è fatto trovare pronto in un periodo in cui Provedel era infortunato.

Conquistata la fiducia di club e tifosi, ora è pronto a prolungare il suo rapporto contrattuale con il club capitolino.