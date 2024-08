Mandas Lazio, Fabiani è chiaro: «Ci sono richieste, ma NON É SUL MERCATO»

Le parole di Angelo Mandas sulla posizione di Mandas, vice portiere della Lazio: «Il suo futuro è qui con noi»

Angelo Fabiani ha parlato in conferenza stampa della posizione di Mandas, vice portiere di Provedel e richiesta nel calciomercato Lazio, da alcune squadre in Premier League.

MANDAS – «Non è sul mercato, così come tutti gli altri che sono arrivati da un anno a questa parte. Ci sono state richieste, ma allo stato attuale la decisione della società e anche mio personale è di non toccare nulla. Vogliamo aprire un nuovo ciclo e questo nuovo ciclo vede coinvolti molti di questi giocatori. Serve pazienza e sostegno per i nuovi, aiutandoli ad ambientarsi, dandogli il tempo per diventare giocatori di spessore. Mandas è stato tolto dal mercato, la società deve avere due ottimi portieri. Uno lo conoscete tutti, Mandas ha fatto parlare di sé. I tecnici lo hanno buttato in mezzo in partite importanti, il ragazzo ha risposto bene, attirando attenzioni su di sé ma noi non siamo disposti a cederlo. Il futuro di Mandas è alla Lazio».

