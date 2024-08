Mandas Lazio, la dirigenza biancoceleste è in trattativa col Wolverhampton: ecco QUANTO chiede Fabiani per il portiere. Le ultime

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Wolverhampton è in trattativa con la Lazio per Mandas. La società capitolina chiede 20 milioni, ma l’offerta attuale è ancora insufficiente. Mandas vuole il posto da titolare. La Lazio è disposta a vendere per fare una plusvalenza. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.