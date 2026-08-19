Lazio affascinata da Di Gregorio, spunta l’ipotesi prestito! Il portiere attende l’estero

La Lazio e le avances per Michele Di Gregorio della Juventus! Nelle menti balena l’idea del prestito, ma il portiere guarda all’estero

Il calciomercato della Lazio non conosce sosta e, dopo aver chiuso l’accordo per rinforzare il reparto offensivo con un innesto di spessore, sposta immediatamente i fari sulla porta. Secondo quanto rivelato e anticipato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la dirigenza capitolina avrebbe acceso i riflettori su Michele Di Gregorio, estremo difensore attualmente in forza alla Juventus, valutando concretamente l’opportunità di strapparlo al club bianconero in questa sessione estiva di trasferimenti.

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La mossa della Lazio e l’interesse per Michele Di Gregorio

Le manovre della società biancoceleste confermano la volontà di alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa a disposizione dello staff tecnico. Gli uomini mercato biancocelesti avrebbero infatti mostrato un forte interesse per Michele Di Gregorio, impostando i primi contatti per capire la fattibilità di un’operazione basata sulla formula del prestito. Un’idea intrigante che mira a garantire massima sicurezza tra i pali, sebbene la concorrenza e le preferenze personali del giocatore rappresentino ostacoli non semplici da superare.

La posizione della Juventus e la priorità di Michele Di Gregorio

Nonostante il pressing avviato dalla Lazio, la strada che porta all’ex portiere del Monza appare in salita. Come evidenziato dalle indiscrezioni raccolte, la priorità assoluta di Michele Di Gregorio resterebbe orientata verso un’esperienza all’estero, valutando con maggiore interesse la destinazione in un club straniero. La dirigenza della Juventus resta alla finestra in attesa di sviluppi concreti, mentre il club capitolino valuta alternative pronte a garantire affidabilità e competitività!