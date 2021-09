Mancini, un aiuto dai vecchi rivali Sarri e Mourinho

Repubblica evidenzia come in una Nazionale in difficoltà, un aiuto al ct Mancini potrebbe arrivare da Sarri e Mourinho

Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò analizza il momento della Nazionale, apparsa leggermente in difficoltà soprattutto realizzativa nelle uscite contro Bulgaria e Svizzera.

Secondo il giornalista, Mancini dovrebbe attingere a due suoi colleghi che attualmente allenano in Serie A: Sarri e Mourinho. Il che è un paradosso, visto che con il primo aveva avuto uno screzio durante Napoli-Inter, mentre il secondo fu il tecnico per il quale Moratti lo esonerò nonostante la vittoria dello Scudetto. La vicinanza del gioco del Mancio con quello di Sarri dovrebbe abituare Immobile a restare un’arma letale pur partendo lontano dalla porta. Lo Special One invece ha già avviato il rilancio di Zaniolo, un’arma in più per questa Nazionale.