Mancini, arriva un’altra squalifica dopo quella rimediata nel post derby: il difensore della Roma salterà la prossima di Serie A

Ancora squalificato Gianluca Mancini, difensore della Roma che ha da poco ricevuto tre giornate di stop in Coppa Italia per le proteste verso Orsato dopo il derby perso con la Lazio.

Il centrale dovrà fermarsi anche in campionato. Diffidato, è stato ammonito contro il Milan per un pestone rifilato ad un avversario e salterà anche la gara con il Verona in Serie A.