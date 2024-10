Mancini (Dazn): «Questa Lazio fa divertire. Può andare oltre le aspettative. Pedro? Fondamentale, ecco perché»

Riccardo Mancini, telecronista di Dazn, ha parlato così della Lazio di Baroni dopo l’entusiasmante avvio di stagione dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Riccardo Mancini ha parlato così della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Questa è una Lazio che si diverte e fa divertire e entusiasma. È bello vedere una squadra che tira così tanto in porta, arriva sul fondo e ha una fase offensiva eccellente. Il merito di Baroni è far sentire importanti tutti i giocatori. L’esempio lampante sono Vecino e Pedro che con le ottime prestazioni in Europa si sono guadagnati anche minutaggio in campionato. È una Lazio consapevole della propria forza. La Lazio può essere in grado di andare oltre le aspettative, deve crede in se stessa per provare a fare più di quello che tutti si aspettano.

Isaksen? Non lo vedo libero di testa, ha necessità di migliorare mentalmente, a volte è prevedibile e invece serve accendere la scintilla definitiva per diventare un giocatore ancora più importante. Pedro è un totem, è fondamentale perché rappresenta un punto di riferimento, non è un caso che Mister Baroni parli così bene di lui.

Rovella ha fatto una crescita esponenziale clamorosa, è il centrocampista del futuro della Lazio, ha detto di essere diventato laziale e si vede. Corre tanto ma soprattutto corre bene, secondo me merita la nazionale, è il classico centrocampista moderno che sa fare le due fasi in maniera quasi perfetta. Ha una serenità di fondo che lo aiuta sotto tutti gli aspetti».