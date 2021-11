Manchester United, contattato anche Mancini: la risposta del ct

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo allenatore: sarebbe stato contattato anche il commissario tecnico Mancini

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo l’esonero di Solskjaer. Ed ecco che sarebbe stato contattato anche il commissario tecnico Mancini.

Stando a quanto riferito dal giornalista della BILD Christian Falk, il ct azzurro avrebbe però declinato l’offerta, essendo in questo momento concentrato solamente sui playoff per Qatar 2022. Insomma, in questo momento è la Nazionale l’unico pensiero di Roberto Mancini.