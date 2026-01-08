Maldini Lazio, accordo raggiunto con il giocatore! Ora si attende l'Atalanta - Lazio News 24

Maldini Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe trovato la quadra con il giocatore classe 2001: serve l’intesa con il club bergamasco

Il calciomercato della Lazio entra in una fase sempre più calda e concreta. La dirigenza biancoceleste sta lavorando con decisione per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo offensivo di qualità e prospettiva. In queste ore, infatti, prende corpo la pista che porta a Daniel Maldini, trequartista classe 2001 attualmente di proprietà dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore sul piano contrattuale, segnale evidente della volontà comune di arrivare alla fumata bianca.

Maldini Lazio, le cifre

Il primo tassello dell’operazione è stato sistemato. Daniel Maldini avrebbe detto sì alla proposta della Lazio per un ingaggio da 1,4 milioni di euro. Un’intesa che testimonia la fiducia del club capitolino nelle qualità del classe 2001, reduce da stagioni altalenanti ma con margini di crescita ancora importanti.

Maldini Lazio, la formula: prestito secco fino a giugno

Definito l’accordo con il giocatore, resta ora da sciogliere il nodo legato all’Atalanta. La Lazio spinge per un prestito secco fino a giugno, una formula che permetterebbe di inserire Maldini immediatamente in rosa senza appesantire il bilancio con obblighi futuri.

Il club bergamasco, però, non ha ancora dato il via libera definitivo. La Dea sta valutando attentamente la situazione, anche alla luce delle proprie esigenze di rosa e delle alternative offensive a disposizione. La trattativa è quindi in evoluzione, ma i contatti tra le parti proseguono in modo costante.

LEGGI ANCHE: Raktov Lazio, iniziate le visite mediche del giovane attaccante – VIDEO