 Conferenza stampa Lotito: «Ho inviato una lettera alla Lega! Questo è il nostro obiettivo» - Lazio News 24
Hanno Detto

Conferenza stampa Lotito: «Ho inviato una lettera alla Lega! Questo è il nostro obiettivo»

Published

22 minuti ago

on

By

Lotito Calciomercato Lazio

Conferenza stampa Lotito: il presidente della Lazio interviene dopo la partita contro la Fiorentina

Claudio Lotito, presidente della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina. Le sue parole riprese da Tmw:

LA CONFERENZA STAMPA DI LOTITO

LETTERA – «Nel momento in cui si verificano tutta una serie di episodi che non possono essere dettati solo dalla casualità ho deciso di mandare una lettera ufficiale. Non ci siamo lamentati, ma ho l’obbligo di salvaguardare la credibilità del sistema. Ho mandato una lettera alla Lega perché il mio referente è la Lega Calcio».

RISPOSTA – «Non ho ricevuto risposta, tra l’altro non ho fatto una lettera di lamentela ma posto un problema che riguarda tutte le società e sulla credibilità del sistema. Questo è stato preso da parte di qualcuno come lamentela, io ho detto che la credibilità del sistema deve essere interesse collettivo».

CONSEGUENZE – «In un campionato 8, 9 punti sono determinanti e hanno valenza di carattere economico, la Lazio è una società quotata in borsa e ho dovuto fare quella lettera anche per quei pochi azionisti oltre alla mia presenza straordinaria».

