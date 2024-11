Maldini Lazio, Galliani fa chiarezza riguardo il futuro dell’ex Milan: le sue parole

Maldini Lazio, il dirigente dei brianzoli fa chiarezza riguardo il futuro del giovane calciatore che piace molto anche ai biancocelesti

In occasione di un incontro organizzato con i tifosi del Monza, Galliani ha parlato di due temi fondamentali di cui uno interessa molto anche alla Lazio ossia il futuro di Maldini

MALDINI – Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c’è nessuna clausola: chiuderà l’anno a Monza, poi vedremo l’anno venturo

NESTA – Nesta l’ho visto molto determinato e molto arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti. Gode della nostra fiducia e non corre nessun tipo di rischio, ma adesso è arrivato il momento di fare punti