Malagò: «Ct? Serve guardare sul mercato! Non mi manca il coraggio, ma desidero confrontarmi»

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista! Ecco quanto detto su Paolo Maldini

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è intervenuto in un’intervista per TG2 Post, affrontando le voci riguardanti Paolo Maldini e il ruolo di Direttore tecnico della Nazionale Italiana. Il numero uno del calcio italiano non ha confermato né smentito le indiscrezioni, mantenendo la massima prudenza sulle decisioni future. Secondo Malagò, è importante valutare con attenzione le candidature e i profili tecnici per garantire continuità e competenza nella gestione della Nazionale, senza alimentare speculazioni premature. Le dichiarazioni sottolineano la volontà della FIGC di operare scelte ponderate, valorizzando figure esperte come Maldini senza pregiudizi. Ecco quanto emerso:

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«Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale? Non posso né confermare né smentire… Posso solo dire che Paolo Maldini possiede requisiti e qualità che gli italiani si attendono da chi ricopre questo incarico. Mi dispiace non poter dare un nome preciso. In questi giorni ho compreso quanto sia vero l’adagio secondo cui in Italia ci sono 60 milioni di allenatori. Una volta il presidente della Federazione sceglieva l’allenatore in piena autonomia; oggi, però, serve guardare sul mercato. Non mi manca il coraggio, ma desidero confrontarmi con chi ha maggiore esperienza, come il direttore tecnico che potrà affiancare il presidente del Club Italia. Con questa persona iniziamo la scelta del nuovo CT».