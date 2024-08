Maddaloni a Juventusnews24: «CHIESA? La Juve ha scelto questa LINEA»

Le parole di Massimiliano Maddaloni, ex vice di allenatore di Ferrara alla Juve, in esclusiva a Juventusnews24.com

Caso Chiesa. Vorrebbe che si ricucisse lo strappo tra Juve e società? O pensa che l’attaccante avrebbe dovuto accettare il rinnovo a cifre più basse?

«Con esattezza non si può capire realmente il motivo di questa spaccatura. Si può dire che la Juve ha dimostrato in questo mercato di avere una linea forte societaria. Una linea in cui fino a un certo punto economico tutti erano importanti, ma nessuno indispensabile. L’ha dimostrato con Rabiot e altri giocatori che potevano essere riconfermati ma andavano oltre dal punto di vista economico e di budget degli ingaggi dei giocatori. Al di là di tutto credo che la Juve stia mantenendo questo tipo di atteggiamento. Un atteggiamento da società importante e seria. Il calcio, alla fine, è l’insieme di due componenti: tecnica ed economica. La Juve sta cercando di equilibrare, dopo tanto tempo, una situazione che aveva creato dei problemi».

