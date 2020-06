Lazio, ancora nessuna certezza per il ritorno in campo di Lulic

Lulic è tornato nella Capitale ma il suo rientro in campo appare ancora molto lontano: ecco la situazione

In questi mesi di stop sono tante e contrastanti le notizie che sono arrivate per quanto riguarda Lulic. Il capitano della Lazio è stato operato prima dello stop legato al coronavirus per un problema alla caviglia e ha subito poi la seconda operazione in Svizzera dove è rimasto fino a qualche giorno fa quando è tornato nella Capitale.

Come riporta il Corriere di Roma la data del suo ritorno rimane però un mistero, nonostante siano passati molti mesi non ci sono ancora le condizioni per tornare in campo. Stando al quotidiano il capitano nella peggiore delle ipotesi potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo.