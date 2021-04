Lulic, il ritorno in campo in soccorso della Lazio: possibile rinnovo?

Senad Lulic è tornato in campo da qualche settimana e contro il Milan ha aiutato moltissimo la sua Lazio: rimarrà ancora?

La Lazio da qualche settimana ha ritrovato il suo capitano Senad Lulic, tornato in campo dopo il lungo periodo di stop a causa delle operazioni alla caviglia. Contro il Milan, l’eroe del 26 maggio ha fornito una buonissima prestazione, aiutando la squadra a conquistare la vittoria. Per questo, secondo quanto riportato da La Repubblica, il numero 19 potrebbe partire titolare anche domenica contro il Genoa.

Inoltre, nonostante sembra non si sia ancora mosso nulla per il rinnovo di contratto, non si escludono possibili colpi di scena. Fino a domenica pomeriggio, infatti, il suo futuro sembrava ormai lontano da Roma: adesso, però, le possibilità di vederlo ancora con l’Aquila sul petto e la fascia al braccio cominciano ad aumentare.