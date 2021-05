Lulic e Parolo verso l’addio: domenica la loro ultima partita?

Quale sarà il futuro di Lulic e Parolo? La loro avventura alla Lazio sembra essere giunta ai titoli di coda

Domenica il match contro il Sassuolo farà calare il sipario su questa stagione della Lazio. Ed ecco che in casa biancoceleste non ci si può non proiettare al futuro e pensare ad alcune pedine importanti il cui destino pare essere lontano da Roma. Il pensiero va anche a due senatori, ossia Lulic e Parolo.

POSSIBILE ADDIO – Come rivelato da Il Corriere dello Sport, i due sono in scadenza di contratto e dovrebbero fare delle valutazioni insieme alla società. L’addio però pare essere la pista più probabile e percorribile. Il capitano vorrebbe continuare a giocare e il suo futuro potrebbe essere in Svizzera. Per quel che riguarda il centrocampista classe ‘85 invece i dubbi sono ancora tanti. Infatti Parolo potrebbe essere una risorsa tecnica utile al club. Le prossime settimane aiuteranno a fare chiarezza.