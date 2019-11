Lulic, contro il Lecce per raggiungere D’Amico e Marchegiani

Lulic, importante traguardo per il bosniaco che contro il Lecce potrebbe raggiungere quota 339 presenze in biancoceleste

La Lazio dovrà voltare pagina molto in fretta. Domenica infatti all’Olimpico arriva il Lecce di Liverani ed è vietato sbagliare. Se Inzaghi dovesse decidere di far scendere in campo Lulic il bosniaco raggiungerebbe un altro importante record.

Scendendo in campo infatti il terzino raggiungere quota 339 presenze agganciando così due importanti biancocelesti: Vincenzo D’Amico e Luca Marchegiani, al sesto e al settimo posto della classifica dei biancocelesti più presenti.