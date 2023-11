Lukaku, parla il papà: «La Roma? Io fossi in lui sarei andato in Arabia e vi dico perchè»

Lukaku, il padre del giocatore belga ha parlato riguardo il futuro di suo figlio rilasciando queste dichiarazioni

Ai microfoni dei media belgi ha parlato il papà di Lukaku ovvero Roger, il quale rilascia alcune dichiarazioni riguardo il passaggio di Romelu alla Roma

PAROLE – Ha fatto la sua scelta andando alla Roma, ma io sarei andato in Arabia Saudita, doveva andare all’Al-Hilal. Quanto avrebbe guadagnato? 45 milioni di euro all’anno? E avrebbe firmato un contratto per tre anni? Avrebbe dovuto parlare con Tedesco per vedere se poteva mantenere il suo posto in nazionale. Come Ronaldo. Romelu ha due figli. Ha già 30 anni. A un certo punto devi pensare a te stesso. Ma lui voleva rimanere in Europa