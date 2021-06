Lukaku, l’Anversa non lo riscatterà: che futuro per lui?

Quale sarà il futuro di Jordan Lukaku? Il belga dovrebbe fare il suo ritorno alla Lazio: ecco la situazione

Jordan Lukaku sarà molto probabilmente uno dei tanti giocatori in prestito che farà il suo ritorno alla Lazio. Ma quale sarà il futuro del belga?

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Anversa avrebbe deciso di non riscattarlo, nonostante le buone prestazioni: 29 presenze, di cui 18 in Jupiler League, 4 nei play-off, 2 in Coppa di Belgio e 5 in Europa League. L’esterno ora farà con molta probabilità ritorno a Formello. Il suo contratto scade a giugno 2022 e la Lazio vorebbe trovargli una sistemazione definitiva nella prossima sessione di calciomercato.