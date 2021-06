Lazio, ben 9 giocatori in prestito alla Salernitana. Il punto della situazione

Sono 9 i giocatori in prestito alla Salernitana ma di proprietà della Lazio. Alcuni torneranno alla base, altri resteranno

La Salernitana è tornata in Serie A alla guida di Fabrizio Castori e anche grazie al contributo dei giocatori di proprietà della Lazio ma mandati in prestito nel club campano. Sono ben 9: Adamonis, Lombardi, Cicerelli, Gondo, Casasola, Anderson, Dziczek, Kiyine e Durmisi. L’ex Chievo Kiyine punta a rimanere nel club granata, mentre Durmisi non è escluso che speri in una nuova chance in biancoceleste.

Per gli altri la situazione è meno chiara: alcuni sono in scadenza tra un anno e vorranno trovare una sistemazione più certa.