Lukaku è pronto al rientro dopo sette mesi di stop: in settimana il ritorno in gruppo

Jordan Lukaku è pronto a riprendersi la Lazio. Lo farà già da questa settimana, quando tornerà ad allenarsi insieme alla squadra

Jordan Lukaku, dopo ben sette mesi di stop, è pronto a riprendersi la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, già in settimana tornerà ad allenarsi a Formello insieme alla squadra. Il belga è reduce da un doppio intervento chirurgico per rimuovere calcificazioni ai tendini rotule di entrambe le ginocchia, ed ha svolto la preparazione in maniera differenziata. L’ultima presenza l’ha collezionata il 20 gennaio 2019, al San Paolo contro il Napoli. La riabilitazione l’ha completata in Belgio a luglio, adesso è pronto a tornare a fare sul serio. Il primo obiettivo è quello di lavorare in gruppo, poi dopo la sosta potrebbe anche strappare una convocazione, dimostrando di poter dare un importante contributo alla causa biancoceleste.