Lukaku: «2 anni di infortuni alle spalle, pronto per il 2020/2021!»

Contro ogni previsione Jordan Lukaku potrebbe aiutare la Lazio anche nella prossima stagione.

Jordan Lukaku e la Lazio, una storia di accelerazioni brucianti, strappi fulminei, infortuni costanti. Assist a Murgia in Supercoppa, gol al Crotone, assist a Immobile a Firenze, aggiramento di Ansaldi in Torino-Lazio. Si contano sulle dita di una mano le giocate d’autore di un calciatore che ha disputato una dozzina di spezzoni nelle ultime 100 uscite della Lazio. Il belga ha postato su Instagram un messaggio chiaro, che dovrebbe essere accolto da società e allenatore.

Sto combattendo contro il mio nemico più grande degli ultimi due anni, che per chi non lo sapesse sono stati gli infortuni. Ho tenuto alta la testa, ora sono pronto. Stagione 2020/2021, let’s do it!