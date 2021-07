Luka Romero saluta il Maiorca: «Grazie di tutto, avrete sempre un tifoso»

Luka Romero, sul suo profilo Instagram, ha salutato il Maiorca. Adesso è pronto per iniziare un nuovo percorso con la Lazio

Luka Romero è un nuovo giocatore della Lazio. Per iniziare questo cammino in biancoceleste, però, è necessario prima chiudere quello col Maiorca, il club che lo ha reso un calciatore e facendogli guadagnare le luci della ribalta. Su Instagram, il ragazzo ha salutato così la squadra:

«Grazie Maiorca per tutto questo tempo. È stata dura oer me andare via da un club che ha dato tanto a me e alla mia famiglia, ma spero che un giorno capirete che mi è toccato scegliere un nuovo cammino. Non dimenticherò mai quello che ho vissuto nel club, come il giorno che ho debuttato in Liga, ma anche tanti altri momenti. Porto con me molti amici che lo saranno per tutta la vita. Qui avrete sempre un tifoso del Mallorca in più. Forza Mallorca. Grazie di tutto».