Luka Romero è pronto per la Lazio: il ragazzo è ad Auronzo VIDEO

Luka Romero è arrivato ad Auronzo di Cadore: il ragazzo ha firmato con la Lazio un triennale, il primo contratto da professionista

Luka Romero è pronto per mettersi a servizio di Sarri. Ieri le visite mediche, oggi in gruppo: il ragazzo, in mattinata, ha raggiunto i compagni ad Auronzo di Cadore.

C’è grande curiosità attorno al classe 2004, dribbling e velocità sono il suo pane quotidiano, è stato già soprannominato “la mini Pulce” perchè ricorda Messi nei movimenti: giudizi affrettati? Sarà il tempo a dirlo, intanto la Lazio se lo è assicurato con un triennale.