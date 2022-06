Luka Romero e Raul Moro, che futuro per i due giovani? La situazione

Quale sarà il futuro di Luka Romero e Raul Moro? In casa Lazio è arrivato il momento di prendere una decisione sui due giovani

L’argentino è tenuto molto in considerazione da Sarri, che gli ha dato molte chance. Discorso diverso per lo spagnolo, che sembra esser finito ai margini del progetto. Per lui potrebbe esser arrivato il momento di cercare fortuna altrove, magari in prestito.