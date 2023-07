Luka Romero: «Penso solo a giocare e spero che continuino a chiamarmi dalla Nazionale». Le parole del giocatore

In un’intervista ai microfoni di radio DSports, l’ormai ex Lazio, Luka Romero ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Penso solo a giocare e spero che continuino a chiamarmi dalla Nazionale. Poter far parte dell’Albiceleste è un sogno per me. Mi piacerebbe giocare per il Quilmes, lo farei per mio padre. Anche se sono nato in Messico, tutta la mia famiglia è argentina ».