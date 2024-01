Luka Romero-Milan è già finita? Sull’ex Lazio ci sarebbe l’interesse di un club di B

Romero, secondo quanto viene riportato da un sito web spagnolo l’ex biancoceleste sarebbe finito nel mirino di un club di serie B

Il calciomercato è ufficialmente iniziato, e le squadre si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose per il proseguo della stagione. Secondo quanto riportato da Relevo un sito web spagnolo, l’avventura di Romero in Italia potrebbe spostarsi in serie B.

Il quotidiano spagnolo spiega che la squadra in questione è il Como, con l’ex Lazio che potrebbe sfruttare la vetrina del club lombardo per poter giocare di più, e il Milan apre al prestito.