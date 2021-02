Luiz Felipe, che sarà assente questa sera per via del suo infortunio alla caviglia, suona la carica ai suoi compagni su Instagram.

Luiz Felipe non potrà dare il suo prezioso contributo in campo questa sera contro il Bayern Monaco ma ha voluto far sentire la propria vicinanza ai compagni.

Il difensore brasiliano ha postato un video su Instagram in vista del match dell’Olimpico, suonando la carica per i compagni: «Forza ragazzi».