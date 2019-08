Lazio, Luiz Felipe: «Abbiamo fatto una grande partita, ora testa al derby!» – VIDEO

La Lazio vince 0-3 contro la Sampdoria. Subito dopo sono arrivate le dichiarazioni di Luiz Felipe alla radio ufficiale biancoceleste

Dopo quelle di Ciro Immobile, sono arrivate le dichiarazioni di Luiz Felipe ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Subito dopo il termine di Sampdoria-Lazio, ecco le parole del difensore: «Abbiamo fatto una grande partita. Tutti noi dobbiamo essere pronti e, quando chiamati in causa, dare il nostro meglio. Oggi abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo continuare così. 3-0? La Sampdoria è una grande squadra, noi abbiamo dato il massimo. Ora andiamo a casa a riposare, che sabato c’è il derby. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra per raggiungere i nostri obiettivi. Nazionale? Tutti i giocatori vogliono servire il proprio paese, sono felice per la chiamata. Ora devo stare qui con la testa, poi penserò alla Nazionale, prima devo pensare alla Lazio. Questo è il frutto di un grande lavoro che sto facendo».

DIFENSORI – «Infortunio Acerbi? E’ un grande esempio per tutti noi difensori. Non ho visto quello che è successo, non so se lui ha chiesto il cambio ma credo sia stato il mister. Penso che non è nulla di grave, martedì sarà già con noi nell’allenamento. Risultato? Abbiamo lavorato tutta la settimana per fare questa prestazione, abbiamo mostrato la nostra qualità, davanti siamo troppo forti. Caprari? Siamo stati attenti per tutta la partita, ci lavoriamo sempre a Formello».